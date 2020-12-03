Афины , 3 декабря 2020, 21:00 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Греции Никос Котзиас 2 декабря прокомментировал политику Болгарии в отношении Северной Македонии, в рамках которой София 17 ноября заблокировала переговоры о вступлении страны в Евросоюз, требуя от Скопье уступок по вопросам идентичности.
Македонское новостное агентство AIM приводит цитату из статьи Котзиаса «Болгарская шовинистская позиция по «македонскому вопросу»:
Политик заявил, что сейчас болгарская внешняя политика исходит из той предпосылки, что «северные македонцы должны признать, что они болгары», однако, по его мнению, эта предпосылка ложна, поскольку Болгария «не понимает произошедшего в 20-м веке этногенеза нового славянского народа, славяно-македонского».
Болгарские шовинисты, по словам Котзиаса, живут вне времени и пространства в эпохе Коммунистического интернационала.
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