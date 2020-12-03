Афины , , 21:00 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Греции Никос Котзиас 2 декабря прокомментировал политику Болгарии в отношении Северной Македонии, в рамках которой София 17 ноября заблокировала переговоры о вступлении страны в Евросоюз, требуя от Скопье уступок по вопросам идентичности.

Македонское новостное агентство AIM приводит цитату из статьи Котзиаса «Болгарская шовинистская позиция по «македонскому вопросу»:

Никос Котзиас «Из-за шовинистских исследований македонского вопроса радикалами-националистами из Болгарии в нашем регионе зародилась серьёзная проблема… Речь идет о правых радикалах, к которым принадлежит также нынешний министр обороны и некоторые другие болгарские политики, которые хотят таким образом укрепит свою избирательную кампанию и реализовать свои личные персональные стратегии».

Политик заявил, что сейчас болгарская внешняя политика исходит из той предпосылки, что «северные македонцы должны признать, что они болгары», однако, по его мнению, эта предпосылка ложна, поскольку Болгария «не понимает произошедшего в 20-м веке этногенеза нового славянского народа, славяно-македонского».

Болгарские шовинисты, по словам Котзиаса, живут вне времени и пространства в эпохе Коммунистического интернационала.

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