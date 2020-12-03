Самара, , 17:13 — REGNUM Производство пластиковой тары для химической промышленности планируют создать в Самарской области. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, новый проект планируют реализовывать на территории опережающего социально-экономического развития «Чапаевск». Предприятие готово направить на создание производства канистр, предназначенных для хранения, упаковки и транспортировки средств химической промышленности и пищевых жидкостей 32,7 млн рублей. В результате будут созданы 15 новых рабочих мест.

Отмечается, что с учётом этого количество резидентов ТОСЭР «Чапаевск» увеличивается до девяти. Всего инвесторы намерены направить на реализацию своих проектов порядка 1,6 млрд. рублей инвестиций и создать более 500 рабочих мест.

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