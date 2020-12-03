Подгорица, , 16:55 — REGNUM Согласно отчетам бюро по трудоустройству Черногории, с марта 2019 года 8 882 человека с ограниченными возможностями не имели работы в Черногории, заявил омбудсмен Синиша Бьекович по случаю Международного дня инвалидов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Особые люди нуждаются в помощи — трансляция в Международный день инвалидов»

Он призвал всех лиц, принимающих решения, не принимать в будущем юридических решений без оценки воздействия на права инвалидов.

Работодатели по-прежнему предпочитают вносить специальный взнос в фонд профессиональной реабилитации и занятости инвалидов вместо того, чтобы нанимать их на работу, что, по мнению омбудсмена, является неправильным и дискриминационным подходом, который делает бессмысленными усилия по осуществлению специальных мер для достижения равенства

«Положение всех уязвимых групп в Черногории ухудшилось во время пандемии. Появилось больше проблем, связанных с предоставлением доступной и легко понятной информации о коронавирусе, оказанием поддержки в закупке основных продуктов питания, индивидуальных средств защиты и так далее», — отмечается в сообщении омбудсмена.