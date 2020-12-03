Москва, , 16:54 — REGNUM Вопрос о том, чтобы не снижать пенсии работающим инвалидам, нужно проработать, заявил 3 декабря российский президент Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

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Обращаясь к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, глава государства попросил «продумать вопросы, связанные с работающими инвалидами, финансовую составляющую».

Владимир Путин «Для людей с ограничениями по здоровью, конечно, вполне обоснованно делать определённые исключения. Надо продумать это».

Глава государства добавил, что не нужно, чтобы люди выпадали из трудовой деятельности.

Владимир Путин «Здесь нарастающим итогом больше будет позитива, чем расходов федерального бюджета. Надо подумать над этим».

Отметим, что при выходе на пенсию продолжающие работать инвалиды по здоровью иногда теряют до 30% от дохода. Поэтому оставаться работать им не выгодно.

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