Москва, 3 декабря 2020, 16:54 — REGNUM Вопрос о том, чтобы не снижать пенсии работающим инвалидам, нужно проработать, заявил 3 декабря российский президент Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
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Обращаясь к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, глава государства попросил «продумать вопросы, связанные с работающими инвалидами, финансовую составляющую».
Глава государства добавил, что не нужно, чтобы люди выпадали из трудовой деятельности.
Отметим, что при выходе на пенсию продолжающие работать инвалиды по здоровью иногда теряют до 30% от дохода. Поэтому оставаться работать им не выгодно.
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