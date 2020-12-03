Загреб, , 16:55 — REGNUM В Хорватии 2−3 декабря за последние 24 часа было подтверждено 4 534 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 48 человек скончались. По заявлению премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, это новый антирекорд для этой страны. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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К аппаратам ИВЛ подключено 2 501 пациентов. Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 23 942.

В Хорватии 139 415 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 1 964 смертельных случая.