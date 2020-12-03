Уфа, , 17:12 — REGNUM Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о восстановлении прав более 400 жителей Башкирии. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры республики.

Стройка Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

По сообщению пресс-службы ведомства, на заседании наблюдательного совета было принято решение о завершении строительства домов в Уфе и Кармаскалинском районе, где застройщиками выступают ООО «Инвесткапиталстрой», ЗАО «Башинвестдом» и АО «Интеграл». При этом денежные компенсации будут выплачены 198 дольщикам Стерлитамака, которые купили квартиры в домах № 5 «А» и 11 (застройщик ООО «ЕТЗК»).

Таким образом, при участии федерального фонда будут восстановлены права еще 490 обманутых дольщиков в Башкирии.

Сообщается, что в текущем году планируется рассмотреть на наблюдательном совете заявки еще по 12 объектам Башкирии. Это позволит восстановить права 3200 граждан, которые приобрели квартиры в 62 объектах с планируемым финансированием из бюджета 6,7 млрд рублей.

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