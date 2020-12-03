Джакарта, 3 декабря 2020, 16:45 — REGNUM Суточное число выявленных случаев COVID-19 в Индонезии достигло рекордного уровня, 3 декабря сообщает агентство Associated Press.
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Согласно официальному отчету, за последние 24 часа в стране выявлено 8369 новых случаев коронавирусной инфекции.
С начала эпидемии в Индонезии зарегистрировано 557 877 случаев и 17 355 смертей от COVID-19.
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