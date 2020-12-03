Новотроицк, Оренбургская область, , 16:46 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области решают вопрос жизнеустройства двух девочек, чья семья пострадала на пожаре в частном доме. В настоящее время дети находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Росток», сообщила корреспонденту ИА REGNUM в детский омбудсмен Анжелика Линькова.

«Главная задача на сегодня — определить дальнейшую судьбу двух старших девочек семьи, которые на ближайшее время остались без попечения. Уже начался сбор документов на оформление временного опекунства на бабушку», — отметили в администрации города.

Проблема заключается в том, что дом, где произошел пожар, непригоден для проживания. Для оформления опекунства у бабушки должно быть жилье, куда смогут переехать девочки. Сейчас пожилая женщина нашла приют у родственника.

Вопрос с предоставлением жилья погорельцам решается. Семья также может рассчитывать на получение материальной помощи от министерства социального развития Оренбургской области.

Напомним, 2 декабря в пригороде Новотроицка произошел пожар в частном доме. Погибли трое детей-дошкольников. 29-летняя мать госпитализирована в тяжелом состоянии. В момент пожара дома отсутствовали двое детей школьного возраста и бабушка. После пожара возбуждено два уголовных дела. По данным следствия, семья состояла на учете как неблагополучная, но в 2018 году была необоснованно снята с него. Многодетная мать привлекалась к административной ответственности за пренебрежение родительскими обязанностями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье назвали версии пожара, на котором погибли трое детей