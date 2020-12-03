Орел, , 16:39 — REGNUM Массовые мероприятия, в том числе корпоративы, запрещено проводить предприятиям общественного питания Орловской области на период с 15 декабря 2020 года до 15 января 2021 года. Об этом сообщили 3 декабря в региональном оперативном штабе по итогам очередного заседания.

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"Запрет на проведение массовых мероприятий в предприятиях общепита в регионе уже существует. Тем не менее важно предупредить возможные нарушения и максимально широко донести информацию о принятых ограничениях, а также обеспечить контроль их соблюдения», — сказал губернатор Андрей Клычков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Орловской области ранее принято решение продлить антикоронавирусные ограничения до конца января 2021 года.