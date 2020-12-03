Ростов-на-Дону, , 16:40 — REGNUM В Ростовской области сорван срок поставки лекарств от COVID-19 пациентам, находящимся на амбулаторном лечении. Об этом стало известно в ходе заседания регионального оперштаба, состоявшегося 3 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, согласно отчёту донского минздрава, часть пациентов осталась без препаратов. В Миллеровском районе из 64 человек медикаменты получили 12, в Зерноградском районе из 49 больных получили 24.

«Мы уже две недели раздаём препараты, а вы всё разбираетесь. Мне это не очень понятно, почему люди не получили лекарственные препараты. <…> Это чрезвычайное происшествие. Ничего другого сказать не могу. <…> Я же просил ежедневно вести этот вопрос. <…> Детский сад, что ли? А вы там разбираетесь. <…> Не играйте с огнём», — обратился к исполняющему обязанности министра здравоохранения Ростовской области донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в конце ноября глава региона заявил, что срыв сроков поставки препаратов хотя бы одному амбулаторному больному будет приравнен к чрезвычайной ситуации.

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