Москва, , 16:36 — REGNUM Морозная и солнечная погода с дефицитом осадков ожидается в Московском регионе на следующей неделе. Об этом сообщил 3 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Мороз

«С завтрашнего вечера и далее на погоде скажется усиление Сибирского антициклона, центр которого обосновался над Уралом, это крыло будет постепенно усиливаться, и с каждым днем количество облачности будет таять», — приводит его слова РИА Новости.

Согласно прогнозу синоптиков, с воскресенья, 6 декабря, в столичном регионе установится редкая для этого месяца солнечная погода. При этом температура воздуха будет с каждым днём падать.

На следующей неделе в ночные часы столбики термометров по ночам будут опускаться до −9…−14 °C, в дневные часы ожидается −3…−8 °C.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что синоптики не ожидают большого количества снега в Москве в текущем месяце.

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