Уфа, , 17:12 — REGNUM Евразийский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня в Башкирии получил федеральный статус. Об этом 3 декабря сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России, передает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, Правительство России подвело итоги конкура научно-образовательных центров, которым будет предоставлена господдержка. В итоге были отобраны пять центров, которые объединят научные организации, ведущие университеты, компании реального сектора экономики. На их базе планируется выстроить современную модель разработок и исследований, а также вести подготовку квалифицированных специалистов для решения масштабных научно-технологических задач.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в республике в рамках национального проекта «Наука» идет создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Для этого у региона есть все возможности.

Отмечается, что согласно дорожной карте планируется создать 95 технологически продуктивных и передовых решений, открыть в Башкирии 70 новых серийных производств, сформировать два новых центров компетенций и ещё одну особой экономическую зону. Планируется также интегрировать вузы в единый мощный научный центр и создать синергетический эффект для исследований свыше четырех тысяч специалистов, а также оборудовать три лаборатории мирового уровня.

Сообщается, что в республике уже подготовлен проект строительства межвузовского кампуса на пять тысяч мест. А реализовывать научные разработки планируется в двух индустриальных парках, которые также планируют построить. В Башкирии ожидают увеличение туристического потока в регион на 750 тысяч гостей и рост количества иностранных студентов до 10 тысяч человек. Сообщается, что до 2024 года на реализацию данных мероприятий планирую направить свыше 40 млрд рублей.

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