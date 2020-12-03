Махачкала, , 16:29 — REGNUM Двадцать административных дел возбудили в Дагестане в отношении ООО «Дагбурсервис» — владельца нефтяной скважины, на которой произошло возгорание. Компания оштрафована почти на 2 млн рублей, при этом большая часть материалов еще находится на рассмотрении в суде, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

Напомним, 21 октября в 17 км от села Кумбатар в Ногайском районе Дагестана загорелась законсервированная нефтяная скважина «Капиевская». После недельной борьбы с пожаром было решено приостановить тушение в связи с отсутствием угрозы для населения. Возобновили работу 25 ноября.

По данным прокуратуры, возгорание произошло из-за несвоевременного проведения планово-предупредительного ремонта скважины. Кроме того, компания «Дагбурсервис», которой принадлежит объект, не следила за техническим состоянием оборудования. Для устранения нарушений генеральному директору организации внесено представление.

В отношении компании и ее руководителя возбуждено 20 административных дел, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности, порче земли, несоблюдении экологических требований. К настоящему времени по результатам рассмотрения шести постановлений суд оштрафовал организацию и ее гендиректора на сумму свыше 1,8 млн рублей. Остальные материалы находятся на рассмотрении.

Кроме того, прокуратура намерена через суд обязать недропользователя провести ремонтно-восстановительные работы на нефтяной скважине.

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