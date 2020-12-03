Красногорск, , 16:34 — REGNUM Более четырех миллионов ПЦР-исследований на наличие коронавирусной инфекции провели в Подмосковье. Об этом 3 декабря сообщает министерство здравоохранения региона.

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По словам главы регионального минздрава Светланы Стригунковой, в области наращивается мощность проводимых ПЦР-исследований. Для этого в Подмосковье задействуются государственные и частные лаборатории.

«В сутки в Подмосковье проводится порядка 40 тысяч ПЦР-исследований на коронавирус», — рассказала Стригункова.

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