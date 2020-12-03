Любляна, , 21:34 — REGNUM В Словении 2 декабря за последние 24 часа, согласно 6 604 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 1 772 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 45 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Согласно новым официальным данным, количество новых случаев заражения в Словении падает, и смертность снижается, но число госпитализированных растет.

Число вновь инфицированных сократилось на 657 по сравнению со 2 декабря, но общий уровень заражений снизился на 7% до 26,8%.

В Словении 81 338 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 1592 смертельных случая.