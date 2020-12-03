Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Зарегистрированная политическая партия «Коммунисты России» официально попросила руководство страны принять решение о смертной казни для бывшего доцента, историка Олега Соколова, который в ноябре 2019 года убил 24-летнюю аспирантку, расчленил ее тело и утопил останки в Мойке. Соответствующее письмо от ЦК партии направлено в Кремль. Также коммунисты просят Госдуму отменить мораторий на смертную казнь.

Олег Соколов в суде вскоре после задержания в ноябре 2019 года Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напомним, за инкриминируемое преступление Соколову по действующему УК РФ грозит не более 15 лет лишения свободы.

По мнению главы исполкома ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича, судебный процесс над Соколовым, который продолжается в Петербурге, «превратился в нескончаемое шоу».

«Убийца, получивший прозвище Наполеон, раздает многочисленные интервью, в его защиту пишутся письма и петиции. Между тем <…> наш любимый город трех революций, самый интеллигентный и культурный город страны, с момента совершения Соколовым преступления приобрел имидж города, где активно действуют маньяки-расчленители», — отметил Малинкович.

По мнению коммуниста, «преступный мир города вовсю пользуется затянувшимся судом и искусно создает вокруг этого чудовища Соколова поле сочувствия, рождает подражателей убийцы; преступлений с расчлененкой в Питере действительно стало больше, им намеренно придают резонанс».

Вместе с главой партии «Коммунисты России» Максимом Сурайкиным Сергей Малинкович подготовил письмо президенту России с просьбой вмешаться в ситуацию и принять решение о применении к Соколову в виде исключения смертной казни — «чтобы положить конец издевательствам над семьей покойной студентки, над Петербургом-Ленинградом, чтобы возмездие было реальным».

Коммунист высказал опасение, что приговор в отношении Соколова может быть неоправданно мягким, что, по его мнению, окажет дальнейшее негативное влияние на криминальную обстановку в городе.

«Казнь же Соколова продемонстрирует всем, что государство стоит на защите жизней и здоровья граждан и сурово карает преступников, невзирая на лица, на ведущиеся спекулятивные кампании», — считает Малинкович.

В Госдуму коммунистами направлена просьба законодательно вернуть смертную казнь за убийства, совершаемые с особой жестокостью, а также за те, что связаны с расчленением тела жертвы.

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Напомним, судебный процесс над Олегом Соколовым продолжится 7 декабря. Подсудимый заявляет, что стал жертвой организованной травли, а его защита настаивает, что убийство было совершено под влиянием травмирующего эффекта от этой травли.

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Однако суд отказался направлять Соколова на повторную судебно-медицинскую экспертизу, которая ранее признала его вменяемым и не подтвердила состояния аффекта в момент преступления.

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