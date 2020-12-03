Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM В Ленинградской области помещен в СИЗО заместитель директора государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» Илья Банников, подозреваемый во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом 3 декабря сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

По версии следствия, подозреваемый, будучи должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с генеральным директором Ленинградского областного государственного предприятия «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1» Алексеем Молчаливым на получение взятки — 8,5% или чуть более 3,3 млн рублей т суммы государственного контракта.

Средства предназначались за содействие в заключении государственного контракта по ремонту автомобильной дороги регионального значения «Осиновая Роща — Магистральная» во Всеволожском районе Ленинградской области. 11 октября 2019 года контракт на сумму 39, 622 млн рублей был заключен, а Банников получил деньги.

«2 декабря 2020 Банникову предъявлено обвинение. Вину он не признал. Просил домашний арест, — уточнили в ОПС. — Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 января».

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