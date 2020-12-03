Обнинск, Калужская область, , 16:56 — REGNUM 3 декабря в Обнинске Калужской области отметили День Неизвестного солдата. Состоялось возложение цветов на четырех площадках: на мемориале «Вечный огонь», у памятного камня в сквере напротив домов № 11 и 13 по ул. Мира, у бывшего воинского захоронения в Старом городе между домами 12 и 14 по проспекту Ленина, а также на Братской могиле в деревне Белкино. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Обнинска.

Возложение цветов в День Неизвестного солдата в Обнинске Admobninsk.ru

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На территории мемориала «Вечный огонь» покоятся более 300 защитников Отечества. Их имена восстановлены по спискам военных госпиталей, размещавшихся на нашей земле в годы Великой Отечественной войны. В воинском захоронении в усадьбе Белкино покоятся три офицера, сержант, ефрейтор, четыре рядовых и 58 неизвестных воинов, а также останки 21 человека — ополченцев из дивизии народного ополчения Москвы и мирных жителей, погибших в период 1941—1942 года.

В церемонии возложения цветов приняли участие глава городского самоуправления города Обнинска, председатель Обнинского городского собрания Геннадий Артемьев, глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова, начальник управления культуры и молодежной политики Ирина Фалеева.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции памятные мероприятия проводились в сокращенном формате. На них не приглашали ветеранов и школьников, не было традиционных митингов.

«Каждый год находятся неизвестные ранее захоронения. Останки найденных там людей пытаются идентифицировать и вернуть их имена в историю страны, чтобы родственники и близкие знали, где они погибли и куда можно приехать, отдать дань памяти, — сказала Татьяна Леонова.

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