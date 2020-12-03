Москва, , 15:57 — REGNUM Сегодня, 3 декабря, в Москве стартовала новогодняя благотворительная акция «Исполни желание» для всех желающих помочь детям, сообщается на портале мэра столицы.

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Участники акции смогут осуществить мечты детей с инвалидностью, особенностями развития или тяжелыми заболеваниями. Письма детей Деду Морозу опубликованы на специальном сайте

Любой желающий может выбрать конкретное письмо ребенка, нажать кнопку «Исполнить желание», а затем привезти подарок в офис Московской дирекции массовых мероприятий. Акция продлится до 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, новогодние подарки родственникам и членам семьи готовят 68% жителей России.

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