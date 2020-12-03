Майкоп, , 15:54 — REGNUM Церемония перезахоронения останков неизвестного солдата, погибшего на территории Адыгеи в 1943 году, состоялась в Тахтамукайском районе республики. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

Церемония возложения цветов и венков к мемориалу памяти героев Великой Отечественной войны в Майкопе Adygheya.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Склоняя головы: Россия чтит подвиг Неизвестного Солдата — трансляция»

В мероприятии принял участие и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В своем выступлении от отметил заслуги людей, которые продолжают поисковые работы и восстанавливают имена пропавших без вести бойцов.

«Во многом их стараниями удается восстановить пробелы военных лет, а семьям погибшего — узнать о фронтовой судьбе близкого человека. Это большая работа, которая находит большой отклик в сердцах жителей нашей страны», — сказал Кумпилов.

Перед церемонией перезахоронения на мемориале памяти героев Великой Отечественной войны в Майкопе в честь Дня Неизвестного Солдата состоялось возложение венков и цветов к подножию комплекса. Участники мероприятия также почтили память советских воинов минутой молчания.