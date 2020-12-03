Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM На Сестрорецком мемориале в Курортном районе Петербурга в День Неизвестного Солдата почтили память безымянных воинов, отдавших свою жизнь в Великой Отечественной войне.

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«У огня Памяти состоялось возложение цветов», — сообщили 3 декабря в районной администрации. В памятной акции участвовали руководители района и города Сестрорецк, члены молодежных поисковых отрядов, священник РПЦ.

На территории нынешнего Курортного района в годы войны разворачивалась Выборгская наступательная операция, в ходе которой были освобождены пригороды Ленинграда.

На «Сестрорецком мемориале» захоронены останки 120 неизвестных солдат, найденных поисковиками на местах сражений.