Тбилиси, , 15:51 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 1055 штрафов за нарушение мер по профилактике пандемии. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным министерства, 105 человек нарушали комендантский час, за что были оштрафованы на 2000 лари (около $600). Еще 950 жителям выписали штрафы по 20 лари (около $6) за нарушение масочного режима.

В ведомстве отметили, что после повторного нарушения карантинных мер может последовать уголовная ответственность.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии комендантский час длится с 21:00 до 05:00. В это время разрешены передвижения только сотрудникам экстренных служб, журналистам и работникам службы доставки. Также всем жителям страны предписывается носить защитные маски в общественных местах, в том числе на улице.

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