Москва, , 15:41 — REGNUM До конца 2020 года в Москве будет начато производство вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, вакцинацию от COVID-19 в городе планируют начать уже с 4 декабря 2020 года.

«На территории города Москвы сейчас создается производство, которое мы планируем завершить к концу текущего года. Производство будет развернуто на площадке «Технополис Москва.» На данный момент вакцина поступает с российских предприятий, расположенных не на территории Москвы», — сказал Ефимов.

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