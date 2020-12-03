Москва, , 15:28 — REGNUM Основная часть введённых в Москве ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом может быть снята к середине следующего года. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

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«Рассчитываем, что к плановому динамичному восстановлению экономика перейдёт где-то к середине следующего года», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что власти Москвы не намерены вводить дополнительные ограничения в новогодние праздники.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре указом мэра Москвы Сергея Собянина обслуживание клиентов в развлекательных заведениях с 23:00 и до 06:00 было запрещено в связи с эпидемией COVID-19. Ограничение действует до 15 января 2021 года и распространяется на рестораны, кафе, бары, ночные клубы, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения.

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