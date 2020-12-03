Москва, , 15:29 — REGNUM На данный момент введение новых ограничительных мер в Москве не планируется. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, к новогодним праздникам не планируется вводить новые меры профилактики распространения коронавируса, если в столице не будет зафиксирован резкий рост заболеваемости этой инфекцией.

«На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно и такой вопрос мы не рассматриваем. Надеемся, что мы не увидим роста заболеваемости, и дополнительных ограничений вводить не придется», — сказал Ефимов.

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