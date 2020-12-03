Астрахань, , 15:25 — REGNUM В Астрахани в Александро-Мариинской клинической больнице возобновляют плановую хирургическую помощь. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказала заместитель главы регионального минздрава Ольга Агафонова.

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Операции проходят по 11 профилям: хирургия, торакальная хирургия, нейрохирургия, сосудистая хирургия, оториноларингология, гинекология, офтальмология, урология, травматология и ортопедия, колопроктология, рентгеноэндоваскулярная диагностика.

Хирургический корпус продезинфицировали, медперсонал протестировали на коронавирусную инфекцию. Дальше сотрудники больницы будут сдавать анализы раз в неделю. Пациентам тоже нужно будет сдавать тесты на коронавирус для планового лечения.

«Возвращения к привычному режиму работы очень ждали и астраханцы и сотрудники больницы. Поэтому сейчас очень важно проявить максимальную настороженность и не допустить распространения инфекции в стационаре. С нашей стороны соблюдены все необходимые мероприятия. Проводится профилактическая и текущая дезинфекция, обработка поверхностей не реже двух раз в день. Установлены дозаторы для гигиены рук сотрудников и пациентов. Со стороны пациентов мы также ждём сознательного отношения», — рассказал главврач АМОКБ Евгений Калашников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 декабря были введены в эксплуатацию два новых модульных инфекционных госпиталя в Астрахани и Нариманове, построенные за два месяца силами Минобороны по поручению президента Владимира Путина. Они смогут принять 200 пациентов и помогут разгрузить другие медицинские учреждения региона.

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