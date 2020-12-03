Элиста, , 15:23 — REGNUM Экстренное предупреждение объявлено в Республике Калмыкия из-за аномально холодной погоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 3 декабря.

По информации синоптиков, в период с 4 по 8 декабря в северных районах республики столбики уличных термометров опустятся до — 17 градусов ночью, в ряде территорий — до — 22 градусов. В дневные часы ожидаются морозы — 7… — 12 градусов. Данные показатели ниже нормы на 10−12 градусов.

Аномально холодная погода может спровоцировать аварии на объектах жизнеобеспечения, рост числа ДТП и случаев переохлаждения, сказаться на работе дорожных и коммунальных служб.

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