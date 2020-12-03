Калуга, , 15:28 — REGNUM В России 3 декабря отмечается День Неизвестного Солдата. На площади Победы в Калуге глава области Владислав Шапша, председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, городской голова Калуги Дмитрий Денисов возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата и почтили минутой молчания память павших воинов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата на площади Победы в Калуге Admoblkaluga.ru

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В этот день возложения цветов также состоялись в калужских скверах Медсестер и Воинам-интернационалистам, на территории мемориального комплекса «Зайцева Гора», а также в других памятных местах Калужской области. Калужская область — это историческая родина организованного поискового движения страны. Именно в калужском регионе в 1988 году проведён I Всесоюзный сбор поисковиков.

День Неизвестного Солдата установлен в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Памятная дата была установлена Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1−1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 4 ноября 2014 года.

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