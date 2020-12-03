Махачкала, , 15:20 — REGNUM Торжественное возложение цветов к мемориалу Вечного огня состоялось в День Неизвестного Солдата в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале. В церемонии приняли участие члены правительства региона, представители мэрии города, активисты движений «Юнармия» и «Волонтеры Победы», сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе главы и правительства республики.

Возложение цветов к Вечному огню в Махачкале E-dag.ru

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"Сегодняшний день посвящен памяти всех безымянных воинов, отдавших свою жизнь за родину, и воинов, которые пропали без вести. Важно, чтобы мы помнили об их великих подвигах, об их мужестве и патриотизме», — сказал в ходе мероприятия врио министра по делам молодежи Дагестана Камил Саидов.

Он отметил деятельность регионального поискового движения, представители которого занимаются увековечиванием памяти погибших при защите отечества. По его словам, в рамках поисковых работ дагестанским отрядом были обнаружены и перезахоронены более 150 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поисковые экспедиции проводились в том числе в Севастополе, Северной Осетии, Волгоградской области и других субъектах страны.

Сообщается, что церемонии возложения цветов в память о погибших в Великой Отечественной войне проходят сегодня во всех городах и районах Дагестана.