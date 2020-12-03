Москва, , 15:23 — REGNUM Падение экономики Москвы оказалось не таких масштабным, как ожидали столичные власти. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Если говорить про экономику текущего года, то мы ожидаем снижение валового регионального продукта в районе 3−4%. Это меньше чем мы прогнозировали. На следующий год мы планируем восстановление в плюс», — сказал Ефимов.

По его словам, эта ситуация объясняется высокой дифференцированностью экономики столицы.

«Целый ряд отраслей испытывает сложности, но при этом ряд отраслей, такие как фармацевтическая отрасль, нефтехимия показывают динамичный рост в связи с изменившейся структурой спроса: как внутри России, так и на экспорт», — заявил Ефимов.

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