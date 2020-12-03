Ново-Огарево, Московская область, , 15:23 — REGNUM Безбарьерная среда должна быть в каждом российском регионе, муниципалитете, общественном месте. За это государство отвечает перед гражданами, заявил президент России Владимир Путин 3 декабря на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

Дорожка со ступеньками Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Абсолютно очевидно, что мы должны делать все, чтобы безбарьерная среда была создана на каждом объекте, в каждом субъекте федерации, муниципалитете», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что такое требование — очевидно, и дело совершенно не в международных обязательствах, которые касаются инвалидов. Дело в ответственности государства перед своими гражданами. Эту задачу нужно решить.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин призвал власти регионов РФ создавать безбарьерную среду добросовестно, а не для галочки, когда о сданном объекте забывают сразу после отчёта.

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