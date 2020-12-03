Воронеж, , 15:17 — REGNUM Проверку по факту взрыва в здании цеха ОАО «Борисоглебский трикотаж» в Борисоглебске Воронежской области начала прокуратура, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

«3 декабря 2020 года около 08 часов 40 минут в котельной, расположенной на первом этаже выпускного цеха ОАО «Борисоглебский трикотаж», расположенного в г. Борисоглебске, произошел взрыв парогенератора, который повлек частичное разрушение стеновых перегородок котельной и цеха», — уточнил Усов.

По последним, уточненным данным, при ЧП пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.

На место ЧП для координации действий правоохранительных органов выехал Борисоглебский межрайонный прокурор Александр Белоусов. По факту происшествия проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой. Межрайонным прокурором организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности и организации охраны труда на предприятии.

Читайте ранее в этом сюжете: СК прокомментировал хлопок на трикотажной фабрике под Воронежем