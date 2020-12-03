Пермь, , 15:17 — REGNUM В Перми 3 декабря на 86-ом году ушел из жизни заслуженный врач Российской Федерации, Почетный гражданин Пермского края Борис Иванович Светлаков, сообщает пресс-центр Заксобрания региона. По данным издания «Коммерсантъ», причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Свою трудовую деятельность Борис Светлаков начал медбратом в клинической городской больнице №2 Перми. В 1964—1970 годы работал торакальным хирургом областного противотуберкулезного диспансера. С 1970 года — главный врач областного противотуберкулезного диспансера «Фтизиопульмонология», областного клинического противотуберкулезного диспансера.

В 1994 году избран депутатом Законодательного собрания Пермской области первого созыва. Затем еще дважды избирался краевым депутатом, представляя интересы жителей Горнозаводска, Гремячинска и Чусового. В 2010 году возглавил краевую общественную палату.

«Борис Иванович пользовался огромным авторитетом у своих коллег по депутатскому корпусу. В памяти он навсегда останется талантливым врачом, опытным руководителем, общественно-политическим деятелем и неравнодушным депутатом, которого отличали высокая трудоспособность и искреннее отношение к людям, отзывчивость, интеллигентность и высокий профессионализм», — отметили в Заксобрании.

Его заслуги имели высокую оценку, он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».