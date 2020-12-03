Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM Более 2,5 тысяч учащихся петербургских школ, которые ранее по заявлению родителей обучались дома из-за пандемии коронавируса, вернулись в образовательные учреждения. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

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Как отметили в ведомстве, тенденция к массовому возвращению учеников в стены школ наметилась на прошлой неделе. Во вторник, 24 ноября, к учебе в очном режиме вернулись почти 500 детей. Следующий скачок произошел также во вторник, но уже 1 декабря — еще 450 учеников вновь заняли свои места за партами.

«На сегодняшний день в общей сложности в школы вернулись 2569 детей», — пояснили в пресс-службе.

Таким образом на смешанном обучении (дистанционные уроки и очная аттестация) по состоянию на 3 декабря продолжают оставаться около 3% учеников школ Санкт-Петербурга (14 264 ребенка). Из них большая часть — это учащиеся 5−9 классов (7537 школьников). Также дома пока учатся 3909 учеников начальной школы и 2818 старшеклассников.

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Ранее в Смольном отметили, что родители школьников сохраняют право оставить ребенка дома на дистанционном обучении с последующей аттестацией полученных знаний очно в школе.

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