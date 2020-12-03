Москва, , 15:14 — REGNUM Новость о начале вакцинации от COVID-19 со следующей недели является среднесрочно-позитивной для российской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина.

«Если благодаря вакцинации удастся прекратить распространение эпидемии, через какое-то время можно будет увидеть оживление транспортного сообщения в стране и за ее пределами, восстановление экономического положения авиакомпаний, подъем спроса на топливо.

Кроме того, успешное применение вакцины в России будет способствовать запуску аналогичных программ в ряде других стран, что не только обеспечит доходы российских производителей вакцины, но и ускорит восстановление мировой экономики в целом.

Однако, в любом случае, этот процесс не будет очень быстрым — эффект начнет проявляться не раньше, чем через полгода, когда вакцинация охватит существенную часть населения России и мира», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная вакцинация от коронавируса в России может начаться уже на следующей неделе. Такое поручение президент России Владимир Путин дал 2 декабря вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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