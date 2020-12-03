Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге мать с положительным ВИЧ-статусом забрала из больницы без разрешения врачей своего малолетнего сына, у которого заболевание протекает в тяжелой форме. Органам опеки удалось договориться с женщиной, чтобы ребенка срочно вернули в медицинское учреждение. Об этом 3 декабря сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Сообщение о том, что в одной из городских детских больниц пропал шестилетний ребенок, зараженный ВИЧ, появилось в СМИ вечером 2 декабря. На поиски мальчика были брошены все силы, в результате его удалось обнаружить вместе с матерью по фактическому месту проживания — во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как уточнили в аппарате, ранее аналогичная ситуация с этой женщиной и ее ребенком произошла в Ставрополе, где мальчик был дважды направлен в больницу, а затем досрочно изъят матерью из учреждения здравоохранения.

«До этого факта в поле зрения органов опеки Санкт-Петербурга данная семья не попадала. Первичная информация по данной семье была получена от органов опеки Ставрополя. В телефоном общении органы опеки Санкт-Петербурга настоятельно рекомендовали в срочном порядке госпитализировать ребенка, получили от мамы устное согласие. Со стороны комитета по социальной политике Санкт-Петербурга предложено несколько вариантов по госпитализации», — рассказали в ведомстве.

После чего все материалы органами опеки Петербурга были переданы в органы опеки Всеволожска Ленинградской области.