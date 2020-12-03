Тирана, , 15:13 — REGNUM В среду, 2 декабря, в результате исследования 2 186 образцов в Албании выявили ещё 705 случаев заражения коронавирусом. Это стало новым антирекордом для страны. 528 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 39 719 случаев заражения коронавирусом. 19 912 человек уже излечились от COVID-19. 839 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 17 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 18 968 человек, из них почти половина — в Тиране. На стационарном лечении находится 484 пациентов, за последний месяц это число возросло почти вдвое и почти каждый день увеличивается на 10−15 человек, что говорит о стремительном росте числа тяжелых случаев. 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С 15 октября в Албании действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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