Ростов-на-Дону, , 15:07 — REGNUM Медики-добровольцы, участвующие в клинических испытаниях вакцины от COVID-19 в Ростовской области, чувствуют себя хорошо. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 декабря.

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"Все медицинские работники областного консультативно-диагностического центра, участвовавшие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, чувствуют себя хорошо. В результате двух этапов вакцинации у них выработались антитела», — уточнили в региональном минздраве.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону к клиническим испытаниям российской вакцины от COVID-19 приступили 12 октября. В вакцинации участвуют медики на добровольной основе.

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