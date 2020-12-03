Москва, , 15:10 — REGNUM Церемония прощания с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой, которая скончалась накануне, прошла в закрытом из-за пандемии формате в столице России в стенах ее родного музея.

Как сообщает РИА Новости, с 11:00 до 13:00 мск с Ириной Антоновой прощались члены коллектива Пушкинского музея, а общая церемония прощания продлилась до 15:00.

Также указывается, что колонны главного здания музея в знак траура задрапированы в черное, а у музейных ворот лежат цветы. Для того, чтобы проститься с покойной в Пушкинский музей пришли его сотрудники, а также друзья и коллеги покойной.

Кроме этого, известно, что в числе пришедших на церемонию прощания были заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова и др.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря стало известно, что на 99-м году жизни скончалась глава Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) Ирина Антонова по причине COVID-19 вкупе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы