Москва, , 15:00 — REGNUM На территории Москвы с начала 2020 года введено 103,4 км дорог, сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

«Ежегодно в городе строится и реконструируется не менее 100 км дорог, причем как районных проездов, так и крупных вылетных магистралей. В этом году годовой план по вводу дорожных объектов уже выполнен», — цитирует его слова 3 декабря сайт Стройкомплекса Москвы.

При этом работы продолжаются, и до конца 2020 года сдадут ещё примерно семь километров дорог. В числе проектов, завершение которых состоится в декабре, развязка МКАД и Волоколамского шоссе, а также первого этапа Внуковского шоссе.