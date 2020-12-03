Москва, , 14:59 — REGNUM ВОЗ и Роспотребнадзор периодически обновляют информацию с рекомендациями по использованию масок и перчаток для минимизации распространения пандемии коронавируса. И призывы Роспотребнадзора не применять шарфы вместо масок, безусловно, оправданны заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Думаю, что важным и эффективным инструментом в борьбе с болезнью года станет растущая культура применения санитарных средств и высокая ответственность граждан.

Изначально было ясно, что использование шарфа вместо в маски даже в очень холодный период года — это бессмысленное занятие, ненужное творческое проявление особенно находчивых граждан.

В любое время года важно следовать четким рекомендациям и постановлениям главного санитарного врача России. Это значит, что в публичных местах нужно появляться только с использованием средств индивидуальной защиты барьерного типа. То есть, в данном случае, речь идет о масках и никак не о шарфах и других предметах одежды.

Россия побила ежедневный антирекорд в суточном исчислении новых заболеваний коронавирусом, преодолев планку 28 тысяч человек. Уровень прироста в Москве также сегодня близко к максимальным и достиг 7 750 человек.

Ситуация крайне тревожная. Большие надежды возлагаются на массовую и масштабную вакцинацию со следующей недели в России», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев считает, что использовать теплые шарфы вместо защитных медицинских масок нельзя.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»

Читайте также: Роспотребнадзор рекомендовал не использовать шарфы вместо масок