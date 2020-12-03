Рязань, , 14:59 — REGNUM Виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения признал суд бывшую сотрудницу отдела судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району. Женщина похитила с депозитного счёта отдела более 400 тысяч рублей, сообщает пресс-службе регионального Следственно комитета.

Хищения были совершены в период с февраля 2017 года по февраль 2018 года. Деньги переводились с депозитного счета отдела судебных приставов на банковские счета подставных лиц, которые фактически не являлись сторонами по исполнительным производствам. В общей сложности пристав похитила более 400 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела женщина виновной себя не признавала.

Приговором Московского районного суда города Рязани ей назначено два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Решение суда ещё может быть обжаловано.