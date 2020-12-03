Ташкент, , 14:56 — REGNUM Второе и третье сентября 2021 года в Узбекистане объявлены дополнительными выходными днями. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщили в телеграм-канале министерства юстиции.

Согласно документу, все работники, независимо от продолжительности рабочей недели, будут отдыхать 2 января, 20 марта и 4 сентября. Кроме того, выходной день с субботы 27 марта переносится на 22 марта.

Отмечается, что в бюджетных организациях дополнительный нерабочий день компенсируется за счет сокращения продолжительности ежегодного отпуска. В коммерческих организациях нерабочие дни устанавливаются исходя из финансовых возможностей и трудового договора.