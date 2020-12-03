Орел, , 14:56 — REGNUM Действие ограничений, введённых из-за коронавируса, на территории Орловской области продлены до 31 января 2021 года. Об этом 3 декабря сообщили в региональном оперативном штабе по итогам очередного заседания.

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«Январь покажет общую динамику заболеваемости коронавирусом. Надеемся, что в результате принятых ограничительных мер у нас не будет вспышки COVID-19. Режим повышенной готовности на территории области вводится до 31 января 2021 года включительно», — сказал губернатор Андрей Клычков.

В частности, до 31 января продлевается дистанционный формат обучения для студентов учреждений среднего профессионального образования и вузов. Также в Орловской области действует масочный и перчаточный режим во всех общественных местах, запрет на проведение массовых мероприятий.