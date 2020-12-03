Махачкала, , 14:55 — REGNUM Количество мест для пациентов с коронавирусом в медучреждениях Дагестана увеличено до 3513. Дополнительные койки развернуты в стационарах в связи с ростом числа госпитализаций, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

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Отмечается, что долгое время количество ковидных коек в медицинских организациях Дагестана не менялось, «так как заболеваемость держалась на одном уровне». Однако уже вторую неделю подряд в республике наблюдается рост числа госпитализаций с подозрением на COVID-19. Так, за минувшие сутки в стационары попали 304 человека.

По данным ведомства, из 3513 коек для пациентов с коронавирусом в Дагестане в настоящее время свободно больше трети — 1368. Медицинскую помощь в стационарах получают 2245 пациентов, еще 1125 человек находятся на амбулаторном лечении.

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