Москва, , 14:52 — REGNUM Форум организаторов здравоохранения «Столичное здравоохранение в призме глобального лидерства» 10 декабря стартует в Москве. Он пройдёт в онлайн-формате два дня и станет одним из ключевых мероприятий Российской недели здравоохранения 2020 года.

Как заявили ИА REGNUM организаторы, участниками мероприятия станут главные внештатные специалисты, руководители ведущих медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы. Они обсудят накопленный опыт реагирования на глобальные вызовы новой коронавирусной инфекции: успешные управленческие практики, реструктуризация специализированных служб медицинской помощи, внедрение инновационных технологий, а также реализация национальных проектов и региональных программ в период пандемии.

Как отметила директор Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы Елена Аксенова, «в период распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году устойчивость и надежность городской системы здравоохранения позволила удержать ситуацию под контролем, сдержать натиск пандемии и не допустить высокой смертности населения».

Одной из сессий форума станет «Глобальное лидерство национальных систем здравоохранения: что говорят рейтинги», в рамках которой ведущие российские и иностранные эксперты проанализируют и обсудят основные показатели эффективности мировых систем здравоохранения.

Добавим, что организаторами форума выступают Департамент здравоохранения города Москвы и Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы.