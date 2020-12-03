Пермь, , 14:50 — REGNUM В Пермском крае с 12 декабря по маршруту Пермь-1 — Углеуральская — Пермь-1 возобновит работу «Горнолыжный экспресс», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Электропоезд будет курсировать по выходным дням. Отправление со станции Пермь-1 в 07:05 по местному времени (05:05 мск). Стоянки предусмотрены на остановочных пунктах Мотовилиха, Молодежная и станции Левшино. От станции Углеуральская до горнолыжного центра «Губаха» следует автобус. Обратно в Пермь «Горнолыжный экспресс» возвращается вечером.

Стоимость полного билета «электричка+автобус» в направлении туда-обратно с прошлого сезона не изменилась и составляет 690 рублей (для учащихся — 482 рубля, для дошкольников — 314 рублей).

Добавим, «Горнолыжный экспресс» впервые был запущен 7 декабря 2019 года. За прошлогодний зимний сезон электропоезд перевез 6,5 тыс. пассажиров.