Москва, , 14:51 — REGNUM Каждая вещь несёт в себе определенную ценность и имеет поставленную цель. Не надо подменять одну вещь другой. Сравнивая медицинские маски и такую вещь гардероба, как шарфы, то очевидно, для чего изначально они создавались, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«С 28 октября Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим. В требованиях Роспотребнадзора четко указано, что на лице каждого человека должна быть — «гигиеническая маска для защиты органов дыхания». Ни о каких иных средствах, ее заменяющих, в требованиях не говориться.

В случае выявления нарушений основных профилактических требований, органы правопорядка имеют право штрафовать за нарушение масочного режима всех тех, кто носит на лице все, кроме медицинских гигиенических масок.

Сумма штрафа определяется статьей 20.6.1 КоАП РФ и составляет от 1000 до 30 000 рублей, что зависит от региона проживания нарушителя и общей эпидемиологической ситуации в регионе. В случае неуплаты штрафа в срок человека могут арестовать на срок до 15 суток.

Порядок пользования медицинской (гигиенической) маской, содержит определения медицинской и гигиенической маски.

Медицинская маска — одноразовая хирургическая или процедурная маска, медицинское изделие, закрывающее нос и рот и обеспечивающее барьер для минимизации прямой передачи инфекционных агентов между лицами.

Гигиеническая маска — в данном случае включает изготовленные в домашних условиях или импровизированные маски, изолирующие, противопылевые. Маски, часто используемые за пределами медицинских учреждений, могут также быть изготовлены из ткани, бумаги или другого аналогичного материала.

Таким образом, про шарфы нигде речи нет. Соответственно, носите медицинские или гигиенические маски в области лицевой части вашего тела, именно там, где и для чего они изначальны предназначены, а шарфы следует носить на шее или, возможно, на плечах». — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нельзя использовать теплые шарфы вместо защитных медицинских масок, заявил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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