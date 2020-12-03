Тюмень, , 14:48 — REGNUM В Тюменской области 3 декабря прошёл второй региональный специализированный форум-выставка «ВозМОЖНОсти», который приурочен к Международному дню инвалидов. В 2020 году мероприятие проводится онлайн формате, сообщает пресс-служба регионального департамента социального развития.

Департамент социального развития Тюменской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Особые люди нуждаются в помощи — трансляция в Международный день инвалидов»

Трансляция форума шла пять часов на сайте мероприятия и в группе департамента «ВКонтакте». На электронной площадке прошла работа четырёх тематических семинаров — «Личность», «Семья и дети», «Здоровье и спорт», «Творчество и вдохновение».

Здесь также опубликовано видео виртуальной выставки о деятельности организаций, предоставляющих реабилитационные услуги. Онлайн-консультанты помогали инвалидам в выборе услуг.

Помимо вышеперечисленного, прошли мастер-классы, мотивационные практикумы, онлайн-игра и веб-квест по профориентации для школьников.