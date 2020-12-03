Москва, , 14:49 — REGNUM Предприятия Москвы сумели адаптировать свою деятельность с учетом действующих в городе ограничений. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24»

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«Предприятия, работающие в сфере торговли и услуг, так и производственные предприятия, сумели сформировать бизнес-процесс и адаптироваться к действующим ограничениям. Понятно, что действующие на данный момент ограничения легкие и несопоставимы с теми, что действовали весной и позволяют предприятиям выходить на плановые показатели по целому ряду отраслей», — сказал Ефимов.

Однако существуют сферы, в которых дела обстоят намного хуже. В числе таковых чиновник назвал туризм и отрасли, связанные с проведением культурно-массовых мероприятий.

«Эти наиболее пострадавшие отрасли отстают от прошлогодней динамики на 30−60%», — подчеркнул Ефимов.

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